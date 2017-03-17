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وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحروب التجارية

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وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحروب التجارية وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحروب التجارية

مصراوي Masrawy

وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين

برلين -(أ ش أ):

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة لا تريد خوض أية حروب تجارية، مضيفا أن "واشنطن تريد بدلا من ذلك محاولة إحداث التوازن في علاقات تجارية غير عادلة تضر بالنمو في الولايات المتحدة التي تعد المحرك الاقتصادي الأكبر بالعالم".

وأوضح منونشين، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في برلين ونقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم، الجمعة، أن "إصلاح حالات عدم التكافؤ، على سبيل المثال عندما تتلاعب الصين بأسعار الصرف لديها من أجل كسب ميزة تجارية تنافسية، سيشجع النمو بالفعل".

وتابع الوزير الأمريكي، "تركيزنا منصب على خلق نمو اقتصادي يخدم مصالح الولايات المتحدة وباقي العالم، فنحن لا نرغب بالدخول في حروب تجارية بل ما نريده هو التعامل مع حالات عدم التوازن في علاقات تجارية بعينها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعد أحد أكثر الأسواق انفتاحا في العالم.

ومن جانبه أبدى شويبله تفاؤله قائلا "لن نحل جميع المشاكل مرة واحدة لكن العمل بهذا الخصوص سيتواصل بطريقة بناءة وإيجابية"، في إشارة إلى ضرورة تناول مخاوف برلين بشأن تقديم الولايات المتحدة ضريبة معدلة على التجارة القادمة إليها ورجوع البيت الأبيض في بعض القواعد المالية.

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مصراوي Masrawy

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