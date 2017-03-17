أخبار عاجلة

هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فرنسا تطرد تركيا يشتبه بانه اراد التوجه الى سوريا

Google+ Print
فرنسا تطرد تركيا يشتبه بانه اراد التوجه الى سوريا فرنسا تطرد تركيا يشتبه بانه اراد التوجه الى سوريا

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو في باريس في 15 اذ

باريس (أ ف ب)
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو الخميس ان السلطات قامت بطرد مواطن تركي يشتبه بانه أراد التوجه الى سوريا بسبب "سلوكه الصعب" ونشاطه "التبشيري" خلال توقيفه في فرنسا.

وأوضحت الوزارة في بيان ان الرجل "الذي يشتبه بانه أراد التوجه الى سوريا لكنه أوقف بعدها في مولهاوس (شرق)... لفت الأنظار خلال اعتقاله بسلوكه الصعب خصوصا ازاء النساء وبميوله الدينية المتطرفة ونشاطه التبشيري".

وتابع البيان "بالنظر الى التهديد الخطير للامن العام الذي يمكن أن يمثله بقاؤه على الأراضي الفرنسية، صدر مرسوم وزاري بطرده".

واتخذت السلطات الفرنسية ما مجمله 115 إجراء بالطرد منذ مايو 2012 بحق أفراد مرتبطين بالارهاب أو الإسلام المتطرف، بحسب وزارة الداخلية.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية