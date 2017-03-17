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عشرات القتلى في غارة جوية على مسجد بحلب

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عشرات القتلى في غارة جوية على مسجد بحلب عشرات القتلى في غارة جوية على مسجد بحلب

مصراوي Masrawy

عشرات القتلى في غارة جوية أصابت مسجدا بحلب

(ا ف ب )

قتل 42 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وأصيب العشرات في غارة جوية أصابت مسجدا في محافظة حلب، بحسب المرصد السوري المعارض ومقره بريطانيا.

وأوضح المرصد أن طائرات استهدفت مسجدا في قرية الجينة الواقعة بجنوب غرب بلدة الأتارب في الريف الغربي لمدينة حلب.

وأضاف أن أكثر من 100 شخص جرحوا في الغارة.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء، التي تضم متطوعين سوريين، إن الغارة قتلت 35 شخصا على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأشار المرصد السوري إلى أن هوية الطائرات التي نفذت الهجوم غير معروفة حتى الآن.

ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض وإنقاذ الجرحى لا تزال مستمرة.

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير دام أسفر عن مقتل العشرات في العاصمة دمشق.

وتشهد سوريا منذ سنوات حربا أهلية أسفرت عن مئات الآلاف من القتلى وملايين اللاجئين.

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