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مقتل 86 شخصًا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا

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مقتل 86 شخصًا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا مقتل 86 شخصًا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا

مصراوي Masrawy

مقتل 86 شخصًا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسو

دمشق- (أ ش أ):
أعلنت لجان التنسيق السورية المحلية المعارضة اليوم، الجمعة، عن مقتل 86 شخصا في قصف واشتباكات بين المعارضة والنظام في عدة مناطق في سوريا.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن اللجان قولها "إن معظم القتلى سقطوا خلال قصف جوي شنته طائرات مجهولة بريف حلب الغربي، كما تعرضت مناطق في شرقي دمشق وريفها وأرياف حلب وإدلب وحماة وأحياء في مدينة درعا إلى قصف من قوات النظام، وسط اشتباكات بين النظام والمعارضة في غوطة دمشق الشرقية واشتباكات بين المعارضة وداعش في القلمون الشرقي بريف دمشق".
وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن أمس مقتل وإصابة 34 عنصرًا من جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) بنيران قواته في هجمات على مواقعهم في مدينة درعا، مشيرا إلى أن قواته سيطرت على مناطق في شرقي تدمر بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش.

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مصراوي Masrawy

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