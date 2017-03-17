إلغاء إقلاع ٤ رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

كتب - طه عبيد

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، إلغاء إقلاع 4 رحلات جوية دولية لشركة النيل للطيران، بسبب عدم جدواها اقتصادياً وقلة عدد ركابها.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن السلطات تلقت 4 إخطارات من شركة النيل للطيران، بإلغاء إقلاع رحلاتها رقم 111 المتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم 113، و103 المتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 115 المتجهة إلى القصيم؛ بسبب عدم جدواها اقتصادياً وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن السلطات قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على طائرات أخرى.​