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هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

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هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

مصراوي Masrawy

هبوط اضطراري لطائرة تركية

كتب - طه عبيد

اضطرت طائرة تركية قادمة من الكاميرون في طريقها إلى أنقرة، للهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ الجمعة؛ لإنقاذ حياة راكبة كاميرونية تعرضت لوعكة أثناء الرحلة.

وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء عبور الطائرة التركية الأجواء المصرية، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة الكاميرونية "١٦ عاما"، ليبلغ قائد الرحلة برج المراقبة للسماح له بالهبوط.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أنه تم السماح للطائرة بالهبوط بموقع ٣١٣ بالمهبط، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية لها، وسمح الطبيب للراكبة باستكمال رحلتها.​

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