غدًا.. افتتاح المؤتمر التاسع لتكنولوجيا «النانو» في الإنشاء المعماري

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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا السبت، المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا النانو في الإنشاء، والذي ينظِّمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالتعاون مع الجامعة المصرية الروسية، وجامعة إيجفسك التكنولوجية الروسية، ويستمر يوم الثلاثاء المقبل بمدينة شرم الشيخ، برعاية الوزارة ونقابة المهندسين، وبمشاركة مركز بحوث وتطوير الفلزات، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وقال الوزير الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحاتٍ صحفية، إنَّ المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على تطبيقات النانوتكنولوجي في الإنشاء، من خلال تفاعل وتلاقي نخبة من العلماء من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المحلية والعالمية لمناقشة المواد والمركبات النانومترية المستخدمة في صناعة التشييد، لما تمثله من نهضة حقيقية في مواد البناء الحديثة.

وأضاف أنَّ المؤتمر يحقِّق بعض استراتيجيات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبخاصةً تلك المتعلقة بتنمية وتوثيق الروابط مع المؤسسات العلمية والجامعية وتبادل الخبرات معها ونشر أحدث التكنولوجيات في مجالات التشييد والبناء.

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وصرَّح الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء: "يشارك في فعاليات المؤتمر العديد من الدول العربية مثل السودان وليبيا والعراق والبحرين وفلسطين واليمن، وبعض الدول الأجنبية مثل جمهورية روسيا الاتحادية وفرنسا والتشيك، وسيتم نشر الأبحاث المميزة في مجلتين علميتين دوليتين".

وأشار الذهبي إلى أنَّ المؤتمر سيتناول محاور تحضير وتطبيقات جزيئات النانو، وتقييم وتوصيف المواد النانومترية، والمركبات ومواد التشييد والمواد المسامية النانومترية، واستخدام المواد النانومترية في التنبؤ بالمخاطر وتصنيع المجسات، والدهانات والأغلفة والبوليمرات والأسطح والأغشية النانومترية، بجانب النانوتكنولوجي في العمارة وأغراض الطاقة والبيئة وتكنولوجيا الاستدامة والخالية من التلوث، والحماية من الحريق باستخدام النانوتكنولوجي.

وحول إجمالي الأبحاث المنشورة، أوضح أنَّ هناك 63 ورقة بحثية "54 بحثًا مصريًّا + 9 أبحاث روسية"، تغطي 34 جامعة ومركزًا بحثيًّا محليًّا وعالميًّا، بجانب إلقاء ثمانية محاضرات عامة "6 محاضرات مصرية + محاضرتان روسيتان".