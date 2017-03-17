«الملا» يبحث مع سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التعاون المشترك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، السفير الجديد لوفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، ايفان سوركوس، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون المشتركة مع الاتحاد الأوروبى والذي يعد شريكًا رئيسيًا لمصر في برامج العمل المنفذة للمساهمة في النهوض بقطاع الطاقة من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم الاستشارات الفنية والتمويل اللازم لهذه البرامج.

واستعرض الوزير الرؤية الطموح لمصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز باستغلال كافة المقومات التي تتمتع بها البلاد، و بحث إمكانية تحقيق الاستفادة من المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة، واستعرض الإجراءات التي تمت لتنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر وتحويله إلى سوق تنافسي ومشروع قانون سوق الغاز الجارى مناقشته حاليًا بالبرلمان.

وأضاف أنه استعرض خلال اللقاء المشروع الجارى تنفيذه لتطوير وتحديث قطاع البترول، وتم بحث إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبى في المشروع ضمن المبادرات الإيجابية التي يتبناها للمساهمة فى تطوير القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر .

شاهد أيضا

من جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوروبي برؤية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يمكنها من جذب الاستثمارات ودفع الاقتصاد إلى الأمام، مؤكدًا أن قطاع الطاقة بصفة عامة والبترول والغاز بصفة خاصة من القطاعات ذات الأولوية لدى الاتحاد الأوروبى فى تعزيز فرص التعاون مع مصر، وأن نجاح المبادرات التى قدمها الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية للمساهمة فى تطوير قطاع الطاقة في مصر يشجع على تقديم المزيد من المبادرات فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن مصر حققت نتائج متميزة فى استثمار الدعم المقدم لها للنهوض بقطاع الطاقة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبى ساهم في تمويل جانب من خطط وزارة البترول للتوسع في توصيل الغاز للمنازل على مستوى الجمهورية.