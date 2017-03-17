أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الملا» يبحث مع سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التعاون المشترك

Google+ Print
«الملا» يبحث مع سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التعاون المشترك «الملا» يبحث مع سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التعاون المشترك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، السفير الجديد لوفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، ايفان سوركوس، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون المشتركة مع الاتحاد الأوروبى والذي يعد شريكًا رئيسيًا لمصر في برامج العمل المنفذة للمساهمة في النهوض بقطاع الطاقة من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم الاستشارات الفنية والتمويل اللازم لهذه البرامج.

واستعرض الوزير الرؤية الطموح لمصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز باستغلال كافة المقومات التي تتمتع بها البلاد، و بحث إمكانية تحقيق الاستفادة من المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة، واستعرض الإجراءات التي تمت لتنظيم أنشطة سوق الغاز في وتحويله إلى سوق تنافسي ومشروع قانون سوق الغاز الجارى مناقشته حاليًا بالبرلمان.

وأضاف أنه استعرض خلال اللقاء المشروع الجارى تنفيذه لتطوير وتحديث قطاع البترول، وتم بحث إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبى في المشروع ضمن المبادرات الإيجابية التي يتبناها للمساهمة فى تطوير القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر .

شاهد أيضا

من جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوروبي برؤية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يمكنها من جذب الاستثمارات ودفع الاقتصاد إلى الأمام، مؤكدًا أن قطاع الطاقة بصفة عامة والبترول والغاز بصفة خاصة من القطاعات ذات الأولوية لدى الاتحاد الأوروبى فى تعزيز فرص التعاون مع مصر، وأن نجاح المبادرات التى قدمها الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية للمساهمة فى تطوير قطاع الطاقة في مصر يشجع على تقديم المزيد من المبادرات فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن مصر حققت نتائج متميزة فى استثمار الدعم المقدم لها للنهوض بقطاع الطاقة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبى ساهم في تمويل جانب من خطط وزارة البترول للتوسع في توصيل الغاز للمنازل على مستوى الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر