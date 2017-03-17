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بعد مرض جوتزه.. هذا اللاعب قد يكون بديلا عنه في المانشافت

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بعد مرض جوتزه.. هذا اللاعب قد يكون بديلا عنه في المانشافت بعد مرض جوتزه.. هذا اللاعب قد يكون بديلا عنه في المانشافت

التحرير

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كتبت: دويتشه فيله

سيكون على يواخيم لوف مدرب الألماني، بعد تأكد انتهاء موسم ماريو جوتزه؛ بسبب معاناته من اختلال عملية الأيض في الجسم، البحث عن بديل لنجم بوروسيا دورتموند.

وتبدو حظوظ مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر، 21عامًا، جيدة ليكون بديلاً لجوتزه، الأشهر المقبلة، حيث يقدم موسمًا جيدًا مع فريقه، وتمكن في آخر 10 مباريات بالبوندسليجا، من تسجيل 8 أهداف.

ويأمل فيرنر، في تلقي دعوة من لوف للمشاركة في المباراة الودية الدولية التي ستجمع بين ألمانيا، وإنجلترا في 22 من الشهر الجاري.

ويعتبر فيرنر أفضل هداف ألماني حاليًا في البوندسليجا، بـ 14 هدفًا، كما ساهم في صناعة 7 أهداف حتى الآن هذا الموسم.

وقال فيرنر: "كل لاعب يتمنى أن يحظى بدعوة من منتخب بلاده. والأهداف تكبر درجة بعد أخرى. ولايبزيج مثال على ذلك".

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ويشتهر فيرنر، الذي لعب الموسم السابق لفريق شتوتجارت بسرعته، وضغطه على دفاع الخصم، وهو ما يعزز فرصه في تسجيل الأهداف.

ويثني مدرب لايبزيج رالف هازنهوتل، كثيرًا على هداف فريقه، وقال عنه: "إنه لاعب كبير، وأنا أتنبأ له بمسيرة كبيرة. فهو يعتبر ربحًا كبيرًا للكرة الألمانية".

وتحدثت مصادر صحفية، عن اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية، ومنها برشلونة باللاعب.

وسبق لهداف لايبزيج أن لعب لمختلف الفئات العمرية بالمنتخب الألماني، منذ فئة تحت 15 عامًا، والآن ينتظر فرصته في الالتحاق بالمنتخب الأول.

وكان لوف، أشار للموهبة والإمكانيات التي يتمتع بها فيرنر، وقال عنه "إنه لاعب أمامه آفاق واسعة".

فهل سيحظى فيرنر، بثقة لوف في مباراة إنجلترا، الأسبوع المقبل ليكون بديلاً لصاحب هدف الفوز في نهائي مونديال البرازيل ماريو جوتزه

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