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بالصور| جدول امتحانات نهاية العام لجميع مراحل التعليم حتى الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017

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بالصور| جدول امتحانات نهاية العام لجميع مراحل التعليم حتى الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017 بالصور| جدول امتحانات نهاية العام لجميع مراحل التعليم حتى الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017

اقترب موعد انتهاء العام الدراسي الحالي حسب الخطة الزمنية الموضوعة من وزارة التربية والتعليم، وذلك مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني  وخاصة بعد انتهاء معظم امتحانات الميد ترم مع منتصف هذا الشهر، وبدأت الوزارة تعلن عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم.

وأصدرت الوزارة تعليماتها لجميع المديريات بإصدار جداول الامتحانات لجميع المراحل، وبالفعل انتهت جميع المديريات والوزارة من إصدار جميع الجداول من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية وهى كالأتي :-

 

المرحلة الابتدائية

  • تبدأ امتحانات الصف الثاني الابتدائي من يوم  29-4-2017 وتنتهي 30 أبريل نفس العام
  • كما تبدأ امتحانات الصف الثالث بنفس المرحلة السابقة من يوم 29 أبريل وتنتهي يوم 30 أبريل 2017
  • أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي تبدأ من يوم 2 مايو 2017 وتنتهي يوم 4 مايو 2017.
  • وامتحانات الصف الخامس الابتدائي تبدأ من يوم الثلاثاء 2-5-2017 وحتى يوم 4-5-2017.
  • وامتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من يوم 6-5-2017 وتنتهي يوم 9 مايو 2017.

ثانياً المرحلة الإعدادية

  • امتحانات الصف الأول الإعدادي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017 وحتى 9 مايو 2017.
  • أما امتحانات الصف الثاني الإعدادي من  يوم 2-5-2017 وتنتهي يوم 10 مايو 2015.
  • وتبدأ الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي من يوم 11 مايو 2017 وحتى يوم 16 مايو 2017.

المرحلة الثانوية

  • تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي يوم من يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017 وتنتهي يوم 10-5-2017.
  • أما امتحانات الصف الثاني الثانوي تبدأ من يوم الأربعاء 3 مايو 2017 وتنتهي يوم الأربعاء 17-5-2017.
  • والصف الثالث يبدأ امتحانات من يوم 4-6-2017 وحتي يوم 24-6-2017 .

الجداول

المصدر : فايف

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