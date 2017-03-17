أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالصور من داخل المستشفي: قصة الطفلة ” تقي ” ضحية زوجة الأب القاسية بالقليوبية

Google+ Print
بالصور من داخل المستشفي: قصة الطفلة ” تقي ” ضحية زوجة الأب القاسية بالقليوبية بالصور من داخل المستشفي: قصة الطفلة ” تقي ” ضحية زوجة الأب القاسية بالقليوبية

تمكنت رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من القبض علي زوجة أب بتهمة تعذيب أبنته بالحرق والضرب وهذا ماتسبب في إصابات بالغة للطفلة نقلت علي أثرها إلي المستشفي.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقه الرائد محمد الألفي رئيس مباحث القليوبية بلاغا من مستشفي النيل للتأمين الصحي يفيد بوصول طفلة وتدعي ” تقي . أ .ج” 4 سنوات مصابة عدة إصابات بالغة وهي كسر أسفل عظمة العضد و كسر بمنتصف عظمة الكعبره ووكسر قديم ملتئم بمنتصف عظمة العضد الأيسر وكسر بنهاية عظمة الكعبره اليسرى وتورم شديد بالذراعين والساعدين وجفاف شديد وسوء تغذية وجرح قطعى تهتكى بفروة الرأس وكسر بالأسنان الأمامية ألعلوية وتجمع دموي بالأنف وتم حجزها للعلاج.

 

وبعد توجه رجال المباحث إلي المستشفي وسؤال المرافق لها والد زوجة الأب القاسية ويدعي ” سيد . ط. م” قال أنه والدها طالب منه أن يذهب بها إلي المستشفي بعد كسر ذراعها بعد سقوطها علي الأرض أثناء اللعب، وقام رجال المباحث  باستدعاء والد الطفلة الذي كانت أقواله مطابقة لأقوال والد زوجته.

وبعض عمل التحريات اللازمة بالمنطقة التي تقيم بها الطفلة فتبين أن أسباب هذه الإصابات قيام زوجة الأب  وتدعي  ” نهي سيد ” 30 عاما بتعذيبها وأنها اعتادت حرقها والتعدي عليها بضرب لا يتحمله طفلة وأنها من قامت بضربها بعصا خشبية وألات حادة وقامت بقذفها بالمياه الساخنة، وعلي الفور فقد قامت رجال المباحث بالقبض علي المتهمة وتم تحرير محضر رقم 7291 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2017 وتم إحالة المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونتركم مع الصور:

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر