بالصور من داخل المستشفي: قصة الطفلة ” تقي ” ضحية زوجة الأب القاسية بالقليوبية

تمكنت رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من القبض علي زوجة أب بتهمة تعذيب أبنته بالحرق والضرب وهذا ماتسبب في إصابات بالغة للطفلة نقلت علي أثرها إلي المستشفي.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقه الرائد محمد الألفي رئيس مباحث القليوبية بلاغا من مستشفي النيل للتأمين الصحي يفيد بوصول طفلة وتدعي ” تقي . أ .ج” 4 سنوات مصابة عدة إصابات بالغة وهي كسر أسفل عظمة العضد و كسر بمنتصف عظمة الكعبره ووكسر قديم ملتئم بمنتصف عظمة العضد الأيسر وكسر بنهاية عظمة الكعبره اليسرى وتورم شديد بالذراعين والساعدين وجفاف شديد وسوء تغذية وجرح قطعى تهتكى بفروة الرأس وكسر بالأسنان الأمامية ألعلوية وتجمع دموي بالأنف وتم حجزها للعلاج.

وبعد توجه رجال المباحث إلي المستشفي وسؤال المرافق لها والد زوجة الأب القاسية ويدعي ” سيد . ط. م” قال أنه والدها طالب منه أن يذهب بها إلي المستشفي بعد كسر ذراعها بعد سقوطها علي الأرض أثناء اللعب، وقام رجال المباحث باستدعاء والد الطفلة الذي كانت أقواله مطابقة لأقوال والد زوجته.

وبعض عمل التحريات اللازمة بالمنطقة التي تقيم بها الطفلة فتبين أن أسباب هذه الإصابات قيام زوجة الأب وتدعي ” نهي سيد ” 30 عاما بتعذيبها وأنها اعتادت حرقها والتعدي عليها بضرب لا يتحمله طفلة وأنها من قامت بضربها بعصا خشبية وألات حادة وقامت بقذفها بالمياه الساخنة، وعلي الفور فقد قامت رجال المباحث بالقبض علي المتهمة وتم تحرير محضر رقم 7291 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2017 وتم إحالة المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونتركم مع الصور:

المصدر : مصر فايف