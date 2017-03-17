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ماكدونالدز || تحذف أخطر تغريدة من حسابها .. ونشطاء يعيدون نشرها

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ماكدونالدز || تحذف أخطر تغريدة من حسابها .. ونشطاء يعيدون نشرها ماكدونالدز || تحذف أخطر تغريدة من حسابها .. ونشطاء يعيدون نشرها

قالت شركة ماكدونالدز كورب إن حسابها الرسمي على موقع تويتر اختُرق وذلك بعد أن حذفت سريعا تغريدة تنتقد الرئيس الأميركي دونالد أرسلت من ذلك الحساب.
 
وقال تيري هيكي المتحدث باسم ماكدونالدز في بيان "أخطرتنا تويتر باختراق حسابنا، حذفنا التغريدة وأمَنا حسابنا.. ونحقق حاليا في الأمر" وذلك وفقا لما جاء في رويترز.
 
كانت التغريدة التي ظهرت على حساب الشركة صباح الخميس وحُذفت بعد ذلك تقول لدونالد ترامب "أنت حقا نموذج مقزز لشبه رئيس ونود أن يعود باراك أوباما، لديك أيضا يدان صغيرتان."
 
وسارع مستخدمون لتويتر بإعادة نشر التغريدة والإدلاء بتعليقاتهم الخاصة.

 

المصدر:الإمارات اليوم

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