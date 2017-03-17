خالد الصاوي || يحصل على حكم بحبس أكبر منتج دراما في مصر ثلاث سنوات .. تعرف على الأسباب

سمر العشري

على الرغم من قصر مدة تواجد المنتج ممدوح شاهين، وشركته «الريادة»، والتي لم تتجاوز سبعة سنوات، إلا أنه استطاع في خلال هذه المدة أن يُحدث الكثير من الأزمات بينه وبين العديد من نجوم الوسط الفني، تتمحور كلها حول تأخر شركته في سداد باقي مستحقات الممثلين، ويبدو أن النقابة هي الأخرى طالها ما طال الممثلين، حيث أصدارت في قرار سابق لها بوقف التعامل مع "شاهين" لامتناعه عن دفع الرسم الذي تتقاضاه النقابة من المنتجين.

خالد الصاوي :

في الوقت الذي آثر فيه الفنانين المتضررين من "شاهين" السلامة، كان للفنان خالد الصاوي رأى آخر، حين أقام دعوى أمام القضاء رقيمة 7426 لسنة 2017 جنح الهرم، والذي حصل فيها مؤخرًا على حكم بحبس "شاهين" غيابيًا ثلاثة سنوات، وغرامة قدرها ألف جنيه، كتعويض مدني، وذلك على إثر تضرُر "الصاوي" من امتناع "شاهين" عن تأدية مستحقاته المالية، عن مسلسله الأخير «هي ودافنشي».

يًعد الصاوي هو الفنان الوحيد الذي أخذ موقفًا جادًا تجاه ممدوح شاهين، فنفس الموقف تكرر العديد من الفنانات، لكنهن لم يلجأن للقضاء كما فعل الصاوي، لكنهم لاذوا بـ «السوشيال ميديا»، أو بالتصريحات الصحفية، علّها تكون متنفسًا لهن.

إيمان العاصي :

الفنانة إيمان العاصي كانت من أولى ضحايا "شاهين"، حيث لم تحصل على مستحقتها عن مسلسل «السبع بنات»، الذي عُرض مؤخرًا على قناة «النهار».

بالرغم من أن الدورالذي أدته الفنانة رغدة في مسلسل «جراب حوا»، لم يكن كبيرًا، فقد ظهرت بمشاهد قليلة في حلقتين فقط، علاوة على أن أجرها ليس باهظًا مقارنة بزميلاتها في الوسط، إلا أن هذا لم يقيها الوقوع في شباك "شاهين".

إيناس عز الدين ورانيا فريد شوقي :

عن مسلسل «ستات قادرة»

استعان ممدوح شاهين بالإعلامية ريهام سعيد لتؤدي الدور بديلة عن رانيا فريد شوقي، والتي صورت بعض المشاهد، ولم تأخذ حقها نظير التعاقد من البداية، الحال كذلك مع الفنانة إيناس عز الدين، التي استعاض "شاهين" عنها بمنى ممدوح.

المصدر:اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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