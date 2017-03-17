بالصور || "إيمي" من الكلية لـ"الرقص الشرقي" .. "راقصة - جزارة - بائعة فول"

سمر العشري

«راقصة - جزارة - بائعة فول».. بنات كلية الهندسة يتجهون للمهن الحرة.

منى تتجاهل نظرة الناس من أجل «اللحمة».

«نهلة» تقدم السحور على عربة فول في رمضان.

تلك القاعدة تم كسرها خاصة فيما يتعلق بكلية الهندسة التي يدرس طلابها لأكثر من 5 سنوات، بعد أن تركها البعض ليتجهوا إلى بعض المهن التي توفر لهم دخل أفضل.

الجزارة :

وخلال الأيام القليلة الماضية كان الظهور القوى لمنى، لإحدى خريجات كلية الهندسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت أن تترك شهاداتها الجامعية، والتحول للعمل في الجزارة، والطهي، الأمر الذي اعتبرته حلمًا راودها منذ الطفولة.

وتعلقت منى بالعمل في الجزارة منذ صغرها، لرغبتها في تعلم كل شيء يخص اللحوم، خاصة وأنها لم تخجل من صورتها خلال العمل بتلك المهنة، مما دفعها إلى العمل في الكثير من المطاعم بالجزارة، واشتركت في كبرى مسابقات الطهي عالميًا. عربة فول : وكان نموذجًا آخر لفتاة تدعى نهلة دماطي، خريجة هندسة، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل عملها على عربة فول، خلال شهر رمضان الماضي، في وقت السحور، لتقديم الأطعمة الشعبية مثل الفول والفلافل والبطاطس والبيض.