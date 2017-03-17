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دراسة فرنسية: البقدونس والسبانخ يساعدان على تحسن الذاكرة

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دراسة فرنسية: البقدونس والسبانخ يساعدان على تحسن الذاكرة دراسة فرنسية: البقدونس والسبانخ يساعدان على تحسن الذاكرة

مصراوي Masrawy

البقدونس والسبانخ يساعدان على تحسن الذاكرة

(أ ش أ)

أظهرت دراسة أجرتها خبيرة التغذية الفرنسية هيلين هودك، في جامعة باريس، أن تناول الغذاء بدون بروتين حيواني يساعد الناقل العصبي “غابا” على الوصول إلى مستوى المخ لتؤثر إيجابا على التذكير وفهم الكلمات والعبارات، مؤكدة أن بعض الأشخاص لديهم ظاهرة نسيان الأماكن والتواريخ، لذلك يجب المحافظة على هذه الخلية العصبية الوسيط والناقلة للمخ لأنها تساعد على الهدوء والاسترخاء.

وتشير الدراسة إلى أن بعض أنواع الأطعمة التي تساعد على تعزيز الناقل العصبي “غابا”، و تشمل حساء الخضروات المتنوعة الغنية بفيتامين (ب) وتحتوى على الثوم والبنجر والمقدونس والسبانخ والفاكهة مثل الموز وبودرة اللوز والعسل وعين الجمل والشعير والبروكلي ونبات الناردين.

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