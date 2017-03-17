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بالفيديو والصور- إيفانكا ترامب ترافق جاستن ترودو في عرض مسرحي

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مصراوي Masrawy

ايفانكا خلال العرض المسرحيايفانكا ترامب خلال العرض المسرحي

ايفانكا ترامب خلال العرض المسرحيايفانكا ترامب خلال العرض المسرحي

ايفانكا ترامب خلال العرض المسرحيايفانكا ترامب خلال العرض المسرحي

ايفانكا ترامب خلال العرض المسرحيايفانكا ترامب خلال العرض المسرحي

ايفانكا ترامب خلال العرض المسرحيايفانكا ترامب خلال العرض المسرحي

ايفانكا ترامب وجاستن ترودودايفانكا ترامب وجاستن ترودود

- مصراوي:

رافقت "إيفانكا" ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لحضور عرض مسرحي يدعو للاحتفال بانفتاح كندا على الأجانب والمهاجرين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن إيفانكا كانت ضيفة ترودو في مسرح برودواي بمدينة نيويورك، مساء الأربعاء، إلى جانب 120 سفيرا من جميع أنحاء العالم، والذين حضروا العرض الذي يحمل عنوان "قادم من بعيد".

ويتحدث العرض المسرحي الموسيقي عن تعاطف البلدة الكندية الصغيرة "نيو فاوند لاندد"، مع أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، والتي تضاعف عدد سكانها بعد استقبالهم لنحو 7 آلاف مهاجر من بلاد العالم بعد إغلاق المجال الجوي الأمريكي.

وفي غضون ساعات قليلة حطت 38 طائرة محملة بالمسافرين في مطار المدينة الصغيرة، من عشرات الدول ومن مختلف الأديان، ورحب السكان المحليون بهم وقدموا لهم الطعام وأمنوا لهم أماكن للإقامة.

وتزامن العرض المسرحي الذي حضرته إيفانكا مع الاجتماع الحاشد الذي عقده والدها وسط أنصاره في ناشفيل، هاجم من خلاله المحكمة العليا بهاواي لرفضها تنفيذ قراره بمنع المهاجرين من دخول الولايات المتحدة، قائلا إنه سيحارب هذا القرار في المحكمة العليا إذا لزم الأمر، وكان زوج إيفانكا من المرافقين للرئيس ترامب في ناشفيل.

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مصراوي Masrawy

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