بالصور- بدء التسجيل في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

تصوير - محمود بكار:

بدأ في تمام العاشرة من صباح الجمعة، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين؛ لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والنقيب.

ويتنافس على مقعد النقيب 7 مرشحين، في مقدمتهم النقيب الحالي يحيى قلاش، ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس سبعون صحفياً.

وتوافدت أعداد من أعضاء الجمعية العمومية على مقر النقابة، للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي، بعد فتح باب التسجيل في الكشوف.

ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية، عرض تقرير مجلس النقابة من الفترة مارس 2016 وحتى فبراير 2017، وميزانية النقابة، إلى جانب إجراء انتخابات التجديد النصفي، حال اكتمال النصاب القانوني.​