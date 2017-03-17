حقيقة وجود مواد ضارة في ''كيك'' بالأسواق

سمر العشري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً مجهولاً يحذر من تناول بعض منتجات "الكيك" المغلفة، كونها تحتوي على مادة تتسبب في تكسير كرات الدم الحمراء والبيضاء.

وزعم المنشور بأن مسئولين من وزارة الصحة توجهوا إلى إحدى المدارس لمنع الأطفال من تناول هذه المنتجات كونها تحتوي على هذه المادة، التي ذكر المنشور أنها أضيفت بطريقة خاطئة إلى المنتجات، على حد زعم المنشور.

ونفى الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز كل ما تضمنه هذا المنشور جملة وتفصيلاً، واصفاً إياه بالإشاعة الكاذبة والمضللة.

وقال "الناظر" لـ "مصراوي" إنه لا يوجد أي منطق لوجود مواد من شأنها تكسير كرات الدم الحمراء والبيضاء، حيث أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث سوى عن طريق الدم من خلال تعرض الجسم للسموم سواء بالحقن أو عض الثعبان.

وحذر الناظر من خطورة تداول مثل هذه المنشورات المضللة والكاذبة والتي يسعى المروجون لها لجمع مشاركات أو لأهداف تجارية أو لإحداث بلبلة في المجتمع، وضرب الصناعة الوطنية.

وعن ضرر تناول الحلوى بالنسبة للأطفال أكد "الناظر" أنه لا ضرر من تناولها طالما كان بنسب معقولة، لافتاً إلى تناول أي شيء بكثرة سيحدث ضرراً، وهو أمر لا يتوقف على الحلوى فحسب بل على أي منتجات غذائية أخرى.

وطالب الناظر بضرورة وجود إدارة بالوزارت المعنية مهمتها متابعة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي للرد بشكل عاجل على كل إشاعة يتم تداولها وإصدار البيانات التي تتضمن كل الحقائق لطمأنة المواطنين.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads