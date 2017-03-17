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هذه "كلمة السر" للإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا!

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هذه "كلمة السر" للإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا! هذه "كلمة السر" للإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا!

مصراوي Masrawy

الملكة إليزابيث الثانية

كتب - علي أحمد:

لا تزال إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تتمتع بصحة جيدة قبل أسابيع من احتفالها بعيد ميلادها الحادي والتسعين، إلا أن السلطات في بريطانيا وضعت خطتها الخاصة بشأن التعامل مع وفاة الملكة.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن كلمة السر ستشكل جزءا رئيسيا من الخطة، وسيتم استخدامها عند إبلاغ رئيس الوزراء بوفاة الملكة إليزابيث.

وبحسب الصحيفة فإن كلمة السر ستكون "جسر لندن سقط" والتي سيلقيها موظفو الخدمة المدنية على مسامع رئيس الوزراء قبل أن تقوم وزارة الخارجية بمهمتها بإخطار 15 حكومة أجنبية بالخبر، وهي تشكل جزءا أساسيا من المهام الأولى، وبعد ذلك، سيتم تمرير الخبر إلى 36 دولة ضمن رابطة التجمع السياسي "كومنولث".

وسينتشر خبر وفاة ملكة بريطانيا على وسائل الإعلام، لتبدأ فترة الحداد. ومن المتوقع وصول نبأ الوفاة إلى عدد أكبر من المتابعين، من خلال منصات فيسبوك وتويتر.

كما سيتم الاستعانة بالأضواء الزرقاء في المحطات الإذاعية التجارية، لتنبيه المسؤول عن تشغيل الأغاني، وبث الخبر، كما سيرتدي مذيعو الأخبار على شاشات التلفاز الملابس السوداء.

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مصراوي Masrawy

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