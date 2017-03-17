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«الري»: إزالة 1791 حالة تعدٍ على نهر النيل منذ «7 مارس»

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«الري»: إزالة 1791 حالة تعدٍ على نهر النيل منذ «7 مارس» «الري»: إزالة 1791 حالة تعدٍ على نهر النيل منذ «7 مارس»

التحرير

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تمكَّنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية متمثلةً في شرطة البيئة والمسطحات، من إزالة 187 حالة تعدٍ على نهر النيل وعلى أملاك الدولة وفي المنطقة المحظورة، وذلك استمرارًا لحملة إزالة التعديات على نهر النيل، ليصبح إجمالي حالات التعدي التي تم إزالتها منذ السابع من مارس الجاري "تاريخ الحملة الموسعة" 1791حالة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن وزارة الري، اليوم الجمعة، فإنَّه في محافظة الغربية تمَّت إزالة 38 حالة تعدٍ، وفي كفر الشيخ 35 حالة، وفي البحيرة 18 حالة، وفي دمياط سبع حالات، وفي أسوان عشر حالات تعد، وفي أسيوط 12 حالة.

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وأشار البيان إلى أنَّه في محافظة المنيا تمَّت إزالة 21 حالة تعدٍ، وفي القاهرة ثماني حالة، وفي الجيزة 17 حالة، وفي القليوبية 11 حالة، وفى بني سويف سبع حالات.

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