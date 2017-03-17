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تشديد أمني قبل بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

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تشديد أمني قبل بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تشديد أمني قبل بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

التحرير

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كثفت قوات الأمن من تواجدها صباح اليوم الجمعة، أمام نقابة الصحفيين، ودفعت قوات الأمن، بعدد من سيارات الشرطة وأفراد الأمن المركزى إلى شارع عبد الخالق ثروت، كما دفعت قوات الحماية المدنية سيارتين إطفاء بمحيط النقابة.

كان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى الثانى للجمعية العمومية للنقابة، فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، لانتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بـ ٢٥٪ من الأعضاء المشتغلين، على منصب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

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ينافس على منصب نقيب الصحفيين 7 مرشحين،هم يحيى قلاش، وعبد المحسن سلامة، وإسلام كمال، والسيد الإسكندرانى، وجيهان الشعراوى، وطلعت هاشم، ونورا راشد، إلى جانب 71 مرشحا لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق وتحت السن.

 

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التحرير

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