تصفية تاجر مخدرات في تبادل للنيران بين "أمن الشرقية" وأبناء "الزلمات"

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من تصفية تاجر مخدرات، وإصابة 5 آخرين، إثر تبادل إطلاق النيران في حملة أمنية مكبرة، بقيادة اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية؛ لمداهمة قرية "أبو نجاح" أحد أخطر بؤر الإجرام بدائرة المديرية.

وتبادلت القوات النيران مع عدد من أخطر العناصر الإجرامية من عائلة "الزلمات"؛ ما أسفر عن مقتل أحد العناصر الإجرامية، وإصابة 5 آخرين من أخطر تجار المخدرات، بأعيرة نارية، وجارٍ نقلهم إلى مستشفى "الأحرار" بمدينة الزقازيق.