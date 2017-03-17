أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تصفية تاجر مخدرات في تبادل للنيران بين "أمن الشرقية" وأبناء "الزلمات"

Google+ Print
تصفية تاجر مخدرات في تبادل للنيران بين "أمن الشرقية" وأبناء "الزلمات" تصفية تاجر مخدرات في تبادل للنيران بين "أمن الشرقية" وأبناء "الزلمات"

مصراوي Masrawy

تصفية تاجر مخدرات في تبادل للنيران

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من تصفية تاجر مخدرات، وإصابة 5 آخرين، إثر تبادل إطلاق النيران في حملة أمنية مكبرة، بقيادة اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية؛ لمداهمة قرية "أبو نجاح" أحد أخطر بؤر الإجرام بدائرة المديرية.

وتبادلت القوات النيران مع عدد من أخطر العناصر الإجرامية من عائلة "الزلمات"؛ ما أسفر عن مقتل أحد العناصر الإجرامية، وإصابة 5 آخرين من أخطر تجار المخدرات، بأعيرة نارية، وجارٍ نقلهم إلى مستشفى "الأحرار" بمدينة الزقازيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية