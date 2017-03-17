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ضبط مدير شركة تسويق عقاري نصب على المواطنين في "شاليهات العين السخنة"

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ضبط مدير شركة تسويق عقاري نصب على المواطنين في "شاليهات العين السخنة" ضبط مدير شركة تسويق عقاري نصب على المواطنين في "شاليهات العين السخنة"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط مدير شركة تسويق عقاري بدائرة مركز الزقازيق؛ متهم بالنصب على أحد المواطنين بزعم تخصيص شاليه له مدى الحياة بالعين السخنة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية، بورود بلاغ من فايز محمد محمد السيد، 45 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومُقيم ببلبيس، يتهم فيه مدير شركه "م" للتسويق العقاري، في دائرة قسم ثان الزقازيق، بالنصب والاحتيال عليه.

وأفاد مُقدم البلاغ، أن مدير الشركة استولى منه على مبالغه مالية، وكذلك توقيعه على إيصالات أمانة بباقي المبلغ؛ بزعم تخصيص شاليه مدى الحياة بالعين السخنة، ومماطلته في رد المبالغ المالية المُستولى عليها، وكذا إيصالات الأمانة الموقعة منه.

وبعد التأكد من صحة الواقعة، تم ضبط "عبدالله.ع.م.م" 26 عامًا، عضو مجلس إدارة الشركة المُشار إليها، مُقيم بكفر الشيخ، وله محل إقامه آخر بناحية "أنشاص الرمل" ببلبيس، وتبين من التحريات أنه سبق اتهام الشركة في 4 قضايا أخرى، آخرهم القضية رقم 642 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

بمواجهة المتهم اعترف بما نُسب إليه، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم الأموال العامة لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

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