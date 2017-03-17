أكل الفواكه والخضروات يقلل توتر المرأة

سمر العشري

قالت نتائج أبحاث جديدة إن أكل 5 إلى 7 حصص من الفواكه والخضروات يومياً يقلل توتر المرأة في منتصف العُمر على نحو فعّال. وتشمل أعراض التوتر نوبات الغضب والقلق والاكتئاب، ولهذه الأعراض الـ 3 آثار على الصحة البدنية، كما أنها ترتبط بزيادة الوزن والبدانة.

عند أكل 3 إلى 4 حصص من الخضروات فقط في اليوم الواحد يقل التوتر بنسبة 18 بالمائة

وبحسب الدراسة التي أُجريت في جامعة سيدني باستراليا تبين أن أكل 4 حصص من الفواكه يومياً يقلل التوتر بنسبة 12 بالمائة مقارنة بمن لا تأكل الفواكه. وأن كل 5 حصص من الفواكه يقلل التوتر بنسبة 14 بالمائة.

وأظهرت النتائج أن إضافة الخضروات إلى هذه المعادلة يقلل احتمالات التوتر على نحو فعّال، فعندما تأكل المرأة 7 حصص من الخضروات والفواكه في اليوم يقل التوتر بنسبة 23 بالمائة. وعند أكل 3 إلى 4 حصص من الخضروات فقط في اليوم الواحد يقل التوتر بنسبة 18 بالمائة.

وتشير التقارير الطبية إلى أن التوتر المزمن يرتبط بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم. وتمتاز الدراسة الاسترالية باعتمادها على قاعدة بيانات واسعة تضمنت البيانات الصحية والجمعالغذائية لـ 276 ألف امرأة.

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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