أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

أكل الفواكه والخضروات يقلل توتر المرأة

Google+ Print
أكل الفواكه والخضروات يقلل توتر المرأة أكل الفواكه والخضروات يقلل توتر المرأة

قالت نتائج أبحاث جديدة إن أكل 5 إلى 7 حصص من الفواكه والخضروات يومياً يقلل توتر المرأة في منتصف العُمر على نحو فعّال. وتشمل أعراض التوتر نوبات الغضب والقلق والاكتئاب، ولهذه الأعراض الـ 3 آثار على الصحة البدنية، كما أنها ترتبط بزيادة الوزن والبدانة.

عند أكل 3 إلى 4 حصص من الخضروات فقط في اليوم الواحد يقل التوتر بنسبة 18 بالمائة

وبحسب الدراسة التي أُجريت في جامعة سيدني باستراليا تبين أن أكل 4 حصص من الفواكه يومياً يقلل التوتر بنسبة 12 بالمائة مقارنة بمن لا تأكل الفواكه. وأن كل 5 حصص من الفواكه يقلل التوتر بنسبة 14 بالمائة.

وأظهرت النتائج أن إضافة الخضروات إلى هذه المعادلة يقلل احتمالات التوتر على نحو فعّال، فعندما تأكل المرأة 7 حصص من الخضروات والفواكه في اليوم يقل التوتر بنسبة 23 بالمائة. وعند أكل 3 إلى 4 حصص من الخضروات فقط في اليوم الواحد يقل التوتر بنسبة 18 بالمائة.

وتشير التقارير الطبية إلى أن التوتر المزمن يرتبط بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم. وتمتاز الدراسة الاسترالية باعتمادها على قاعدة بيانات واسعة تضمنت البيانات الصحية والجمعالغذائية لـ 276 ألف امرأة.

المصدر:الموجز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار