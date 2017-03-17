شرط واحد للسماح لغير المسلمين بدخول المدينة المنورة

سمر العشري

ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن وزارة الداخلية بالمملكة أقرت متطلبات السماح للأجانب المقيمين في المملكة من غير المسلمين بدخول المدينة المنورة في حال تم تقديم طلبات السماح لمكتب علاقات الجمهور في إمارات المناطق في المملكة، بغية إتمام الأجنبي لمهمة معينة تتعلق بالعمل.

شملت تلك الاشتراطات حضور الأجنبي وتقديمه صورة الهوية الشخصية وخطاب من الشركة الطالبة لدخوله وتحديد المدة الزمنية التي سيستغرقها من أجل إنجاز المهمة الموكلة له.

على أن تقوم كل إمارة استقبلت هذا الطلب باستكمال المتطلبات اللازمة وإحالتها لجهة أمنية مختصة في شرط المناطق تتولى استكمال إجراءات الموافقة من عدمها .

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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