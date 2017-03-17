أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالفيديو || أميرة سعودية تثير الجدل بمباراة تنس طاولة مع وزير يابانى

Google+ Print
بالفيديو || أميرة سعودية تثير الجدل بمباراة تنس طاولة مع وزير يابانى بالفيديو || أميرة سعودية تثير الجدل بمباراة تنس طاولة مع وزير يابانى

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع ، نشرته قناة يابانية، يرصد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة تلعب تنس الطاولة مع وزير الرياضة الياباني.
 
وأبدى النشطاء اعجابهم بالأميرة ريما التي وصفوها بـ«الأميرة الحسناء»، وتداولوا مقطع الفيديو الذي تصافح فيه وزير الرياضة الياباني، وتلعب معه تنس الطاولة، بعد توقيع اتفاقية، بين السعودية واليابان في مجال الرياضة.
 
ومن جانب آخر انتقد نشطاء سعوديين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما اسموه بـ«ازدواجية المعايير بالمملكة»، حيث قال حساب باسم "سعيد": «اليوم الاميره ريما بنت بندر تلعب تنس طاوله مع مسئول ياباني واحنا في بلدنا الحبيبه جالسين نتضارب المراه تقود أو لاتقود» -في إشارة للجدل الدائر حول عدم السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات-. 
 
ووقعت السعودية واليابان، الثلاثاء، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات شتى من بينها النفط والصحة وتحلية المياه وصناعة السيارات، وذلك خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان ضمن جولة آسيوية.

المصدر:فيتو 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد