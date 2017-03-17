بالفيديو || أميرة سعودية تثير الجدل بمباراة تنس طاولة مع وزير يابانى

سمر العشري

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، نشرته قناة يابانية، يرصد الأميرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة تلعب تنس الطاولة مع وزير الرياضة الياباني.

وأبدى النشطاء اعجابهم بالأميرة ريما التي وصفوها بـ«الأميرة الحسناء»، وتداولوا مقطع الفيديو الذي تصافح فيه وزير الرياضة الياباني، وتلعب معه تنس الطاولة، بعد توقيع اتفاقية، بين السعودية واليابان في مجال الرياضة.

ومن جانب آخر انتقد نشطاء سعوديين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما اسموه بـ«ازدواجية المعايير بالمملكة»، حيث قال حساب باسم "سعيد": «اليوم الاميره ريما بنت بندر تلعب تنس طاوله مع مسئول ياباني واحنا في بلدنا الحبيبه جالسين نتضارب المراه تقود أو لاتقود» -في إشارة للجدل الدائر حول عدم السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات-.

ووقعت السعودية واليابان، الثلاثاء، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات شتى من بينها النفط والصحة وتحلية المياه وصناعة السيارات، وذلك خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان ضمن جولة آسيوية.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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