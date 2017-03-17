قضى 5 أيام في السجن.. 20 معلومة عن أحمد فهمي

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شجعته أسرته على دراسة الموسيقى، فتخرج عازفًا لآلة الكمان، ثم تنقل للعمل بين عدد من الفرق الموسيقية، إلى أن دشّن مع أصدقائه فرقة "واما" الغنائية، وعن طريقها نجح في تحقيق شهرة كبيرة، دفعت به لدخول مجال التمثيل، ثم المجال الإعلامي، حتى أصبح واحدًا من أشهر فناني الوطن العربي خلال فترة وجيزة.

"التحرير لايف" يرصد لكم 20 معلومة عن الفنان أحمد فهمي.

1- ولد في 17 مارس عام 1980، أي أنه يبلغ من العمر 37 عامًا.

2- لديه 5 شقيقات، وأخوين من والده، مات أحدهم ويدعى "جمال فهمي".

3- بحكم ظروف نشأته وسط البنات، ظل يتعامل وكأنه بنت حتى سن الخامسة، إلا أن والده لاحظ ذلك وبدأ يصوّب من سلوكه، حتى نضجت شخصيته كولد مع بلوغه سن العاشرة، وحينها بدأت غيرته الشديدة على أخواته، وفق ما صرح به في برنامج "اللية دي".

4- "أحمد" شخص غيور جدا على أخواته وزوجته، وتسبب ذلك له في مشاكل مع أزواج أخواته.

5- منذ مولده لمس فيه أبواه الحس الفني، وأجبراه على دخول معهد الكونسرفتوار.

6- بدأ حياته الفنية عازفًا لآلة الكمان، وعمل ضمن الفرقة الموسيقية للفنان عمرو دياب، حسبما نشر موقع "CNN عربية".

7- كوّن مع أصدقائه العازفين "محمد نور، ونادر حمدي، وأحمد شامي"، فرقة غنائية عام 1998 تحمل أول حرف من اسم كل منهم "واما".

8- يعتبر الفنان محمد نور صديقًا لطفولة "فهمي" وجمعته به العديد من المواقف الطريفة، ومنها روى: "أنا ومحمد كان عندنا 8 سنين وحبينا نفس البنت ومكناش نعرف غير لما قررنا نقابلها في نفس اليوم، واتخانقنا خناقة كبيرة وبعدين اكتشفنا إنها بتحب واحد ثالث خالص".

9- الظهور الأول لفرقة "واما" كان في عام 2003، من خلال ألبوم "يا ليل"، ومن ثم توالت 3 ألبومات أخرها "كان ياما مكان"، في عام 2015، بالإضافة لعدد من الأغنيات، وتتر مسلسل "الميزان".

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10- ذكر تفاصل الحفل الأول له مع فرقة "واما" في حوار صحفي فقال: "هذه الحفلة كان بها عدد كبير جدا من الجمهور، لكنه لم يتفاعل معنا، إلى درجة أنهم لم يصفقوا لنا، لكني أنا وباقي أعضاء الفريق لم نيأس، وأصرينا على استكمال رحلتنا، وبالفعل هذا ما تم وأثبت الفريق نجاحه بعد ذلك".

11- اتجه إلى التمثيل في عام 2007، من خلال دور في فيلم "خليج نعمة"، مع غادة عادل، والفنان محمود العسيلي، وحقق نجاحًا كبيرًا، ضمن له الاستمرار في مجال التمثيل.

12- من الأفلام التي شارك بها: "بدون رقابة" و"أزمة شرف" 2009، و"جدو حبيبي" 2012، و"بنات العم" كضيف شرف، و"مصور قتيل" 2013.

13- تألق أيضا في الدراما التلفزيونية وجسد عددًا من الأدوار في مسلسلات مثل: "خطوط حمراء، وماما في القسم، وطريقي، والإخوة، والميزان, وزواج بالإكراه والداعية".

14- أكد على سعادته بمشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب في مسلسل "طريقي"، وروى تفاصيل موقف طريف جمعه بها في الكواليس فقال: "كنت بصور مشهد معاها في مطعم في إسكندرية، والمفروض إن المشهد عبارة عن مغازلتي ليها رغم إنها ست متزوجة، والمفروض رد فعلها يكون غضب وزعيق وتسيبني وتمشي.. لكن بعد ما تغزلت فيها لقيتها ابتسمت وفرحت فالمخرج وقف تصوير وقالها ايه ده. فقالتله أصله بيسبّلي يا أستاذ".

15- شارك في تقديم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "أراب أيدول" منذ الموسم الثاني، لافتًا إلى أنه لم يكن يعرف كيف يمارس مهنة المذيع في البداية.

وأوضح أنه لم يقرأ من "اسكريبت" وإنما اتفق مع إدارة القناة على الارتجال في إطار مضمون معين، قائلًا: "الاسكريبت بيكتفني ومش عايز أكون مذيع.. لكن أكون على طبيعتي أفضل".

16- تزوج من المطربة أميرة فراج، بعد قصة حب طويلة، وأنجب منها ولديه "عمر، وحسن".

17- رفض أحمد فهمي صاحب الأصول الصعيدية استمرار زوجته بمجال الغناء، مبررًا ذلك في لقاء مع برنامج "معكم": "في حاجات أقبلها ومقبلهاش، أنا مش هقدر أقبل إن مراتي يبقى ليها معجبين ويحطوا صورها خلفيات على الموبايلات".

18- تراجع "فهمي" عن قرار منع زوجته من الغناء، فانضمت إلى فرقة "أيامنا الحلوة"، كما عادت للغناء في الأوبرا، وأصدرت دعاء في شهر رمضان الماضي.

19- تعرض لمحنة شديدة في عام 2013 بعد اتهامه باختلاس مبلغ 363 ألف جنيه من البنك الأهلي، وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لكنه خرج بعد قضائه 5 أيام في السجن، عقب تبرئته.

20- صرح معلقًا على أزمته مع البنك: "هذه الأزمة كشفت لي المعادن الحقيقية للعديد من أصدقائي داخل الوسط الفني وخارجه، واكتشفت من يحبني بصدق وبإخلاص ومن كان يحاول التقرب مني وكسب صداقتي لمجرد أنني فنان ناجح"، وفق ما قاله في حوار مع مجلة "لها".