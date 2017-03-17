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بيكيه: برشلونة لا يخشى ريال مدريد أو أتلتيكو في دوري الأبطال

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بيكيه: برشلونة لا يخشى ريال مدريد أو أتلتيكو في دوري الأبطال بيكيه: برشلونة لا يخشى ريال مدريد أو أتلتيكو في دوري الأبطال

التحرير

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أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، عشية قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بمقر الاتحاد الأوروبي (يويفا)، أنهم لا يخشون الوقوع أمام ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، وأن أهم ما يشغلهم هو أن يقدموا أداء جيد خلال هذه المرحلة "المعقدة للغاية" في مشوار البطولة.

وأوضح المدافع الكتالوني عقب مشاركته في إحدى الحملات الدعائية "لا نخشى مواجهة أيا من الفريقين لأننا سبق وأقصيناهما من قبل. سندخل هذه المرحلة بشغف ورغبة كبيرين".

وبسؤاله إذا ما كان عدم وجود القائد أندريس إنييستا، الذي سبق وأن أعلن أنه لا يفكر في التجديد مهما كانت المغريات، سيترك فراغا كبيرا في الفريق، قال "لا اعتقد أنها اللحظة المناسبة لتقييم هذا الأمر. أندريس يعرف جيدا التوقيت المناسب، والآن الجميع يركز جيدا مع الفريق".

كما تم التطرق لمدى جاهزية واستعداد خوان كارلوس أونزوي، مساعد لويس إنريكي، للجلوس على مقعد المدير الفني خلفا للأخير، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم.

وقال المدافع الدولي في هذا الصدد "لا أتدخل في هذا الأمر. لا أعلم كيفية تفكير وخطط الإدارة. خوان كارلوس أونزوي متواجد داخل النادي منذ سنوات عديدة وبالتأكيد هو مرشح جيد، ولكن دوري ليس تحديد هذا الأمر".

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وحول الطريقة التي عاش بها ليلة الانتفاضة التاريخية للبلاوجرانا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن النهائي على ملعب (الكامب نو)، أوضح بأنه كان "كالطفل الصغير".

وتابع "كانت ليلة رائعة، استمتعت بها كأننا فزنا بلقب دوري الأبطال. كان أمرا تاريخيا والآن علينا الفوز باللقب حتى لا تصبح هذه الليلة مجرد أحد أكبر الأحداث التاريخية في تاريخ الرياضة".

وأضاف "الجميع في أوروبا تحدث عن قيمة الفوز الذي تحقق وأنا سعيد لأننا استحققناه".

واختتم بيكيه تصريحاته بالحديث حول الانتقادات الموجهة لبيب جوارديولا، المدير الفني الأسبق للبرسا ولمانشستر سيتي الإنجليزي حاليا، عقب خروج الفريق الإنجليزي من دور الـ16 من البطولة على يد موناكو الفرنسي. "هناك أشخاص يحبونه بشده وهناك آخرين ينتقدونه، مثل أي شيء، هي توجهات. بالنسبة لي هو مدرب عظيم، ولكن لا يمكنك الفوز دائما".

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التحرير

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