ارتفاعات جنونيةفي أسعار عقارات 6 أكتوبر بعد افتتاح "مول مصر" في سعر المتر بالمنشآت المجاورة .. وأصحاب الشقق والفيلات بالمدينة أكبر المستفيدين من المشروع

سمر العشري

«مول مصر» مشروع استثماري سيغير الخريطة العقارية لمدينة السادس من أكتوبر وخاصة المناطق المجاورة للمول من حيث ارتفاع أسعار الشقق والأراضي والأنشطة التجارية وما شابه ذلك.

خبراء عقاريون أكدوا أن مدينة السادس من أكتوبر وبالتحديد المناطق المجاورة لمول مصر ستشهد طفرة عقارية كبيرة من حيث سعر المتر السكني والتجارى والشقق، موضحين أن الأسعار سترتفع بشكل عام بنسبة لا تقل عن 20 % في العقارات المجاورة.

علامة استثمارية متميزة

وأضافوا أن هذه المشروعات من العلامات الاستثمارية المتميزة التي ظهرت مؤخرا على غرار المولات الضخمة المشهورة مثل مول الإمارات، مؤكدين أنه على الرغم من الصخب التي يشهدة الشارع المصري من ارتفاع الأسعار إلا أنه مشروع استثمارى ضخم سيساهم في جذب سياحي كبير وتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية.

مول مصر نفذته شركة ماجد الفطيم بإجمالى استثمارات 722 مليون دولار ما يقارب 12 مليار جنيه، واستثمار نحو 300 مليون جنيه في مشروعات الطرق المحيطة بالمول والغريب أن الشركة أكدت أن تكلفة المشروع سيتم تحصيلها في خلال 7 أو 8 سنوات على الأكثر.

الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أكد أن مول مصر سيرفع أسعار العقارات والأراضي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % للمناطق الملاصقة أما المناطق التي تبعد نوعا ما عن المول فسترتفع ولكن بنسبة أقل نحو 10 إلى 15 % تقريبا، مؤكدا أن أكثر المناطق المستفيدة من المشروع الأحياء والمحاورات القريبة مثل الحى الرابع ومنطقة ابنى بيتك.

أضاف جمعة أن مشروعا مثل هذا يخاطب شريحة معينة لا تقل عن 10 ملايين مواطن وهم المواطنون الذين لا يركزون في مشكلات رغيف العيش أو ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن مول مصر يتفوق على المولات السياحية حاليا في بعض الدول العربية مثل مول الإمارات وعلى الرغم من ذلك الأسعار منخفضة مقارنة بالمول الموجود في الإمارات، حيث يبلغ أقل سعر تذكرة في مول الإمارات 150 دولارا في الوقت الذي يصل فيه أعلى سعر تذكرة داخل مول مصر نحو 700 جنيه.

أسعار الإيجارات

وأشار إلى أن سعر الإيجار في مول مصر يتراوح ما بين من 5 إلى 7 آلاف جنيه، ويرتفع في الأنشطة ومحال الداخلية المتميزة، مؤكدا أن هذا المشروع إضافة عقارية وسياحية لمدينة وعقارات أكتوبر بشكل عام وسيفتح الباب لعودة جذب الاستثمارات الخليجية والعربية مرة ثانية بعد اختفائها.

وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي لم تمر على افتتاح هذا المول الضخم، إلا أن هناك معلومات عن افتتاح فرع آخر جديد في ألماظة بمنطقة مصر الجديد، بالإضافة إلى فرع آخر في الأردن.

من جانبه، قال اللواء مهندس زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن سعر المتر البيع والشراء في مول مصر لا يقل عن 100 ألف جنيه، مؤكدا أنه على الرغم من أن الشركة لن تطرح أي أنشطة للبيع إلا أن السعر لن يقل عن ذلك وسيشعل كل أسعار الشقق والعمارات السكنية والفيلات والأنشطة التجارية وسينعش المدينة بشكل عقاريا.

وأكد الجوهري أن تنفيذ مشروع بحجم ذلك يعتبر إنجازا على المستوى الاستثماري، خاصة أن الشركة التي نفذت المشروع كويتية الأصل وهذا سيفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار داخل مصر.

وأشار نادر حزام، خبير مثمن، إلى أن الشركة لن تطرح أي أنشطة للبيع حاليا لذلك لا يمكن التوقع بسعر تكلفة المتر إلا أنه أجزم أن أسعار الأراضي والعقارات والفيلات في المناطق المحيطة والمجاورة سترتفع بشكل كبير بنسبة لا تقل عن 25 %.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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