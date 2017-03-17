الري والزراعة تتفقان على التعاون البحثي في تجربة «القمح المبرد»

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عقدت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، اجتماعها الثاني لمناقشة بعض الموضوعات المشتركة والعمل على حلها وازالة أي معوقات تعترض التنفيذ.

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وأفاد بيانٌ صادرٌ عن اللجنة، اليوم الجمعة، بأنَّه تمَّ خلال الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في التعاون البحثي في تجربة زراعة القمح بالتبريد لتقييم التجربة، والتنسيق في أعمال تطوير الري الحقلي وأسلوب عمل التوجيه المائي والإرشاد الزراعي لتوجيه رسالة واحدة للفلاح بما يخدم عملية إدارة المياه وكذلك الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى عائد من وحدة المياه.