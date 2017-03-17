أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الري والزراعة تتفقان على التعاون البحثي في تجربة «القمح المبرد»

Google+ Print
الري والزراعة تتفقان على التعاون البحثي في تجربة «القمح المبرد» الري والزراعة تتفقان على التعاون البحثي في تجربة «القمح المبرد»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقدت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، اجتماعها الثاني لمناقشة بعض الموضوعات المشتركة والعمل على حلها وازالة أي معوقات تعترض التنفيذ.

شاهد أيضا

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن اللجنة، اليوم الجمعة، بأنَّه تمَّ خلال الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في التعاون البحثي في تجربة زراعة القمح بالتبريد لتقييم التجربة، والتنسيق في أعمال تطوير الري الحقلي وأسلوب عمل التوجيه المائي والإرشاد الزراعي لتوجيه رسالة واحدة للفلاح بما يخدم عملية إدارة المياه وكذلك الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى عائد من وحدة المياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016