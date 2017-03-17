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بالفيديو.. خالد الجندي: آراء الآئمة ليست مقدسة ويسرت الدين

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بالفيديو.. خالد الجندي: آراء الآئمة ليست مقدسة ويسرت الدين بالفيديو.. خالد الجندي: آراء الآئمة ليست مقدسة ويسرت الدين

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر، إن اختلاف الفقة المذهبي لدى الأئمة له فوائد عديدة، منها إحياء أدب الخلاف بين الأئمة والفقهاء، وإبراز هذا الكنز الفقهي الذي تركة أئمة عظام، وإعادة وإحياء روح الاجتهاد في الأمة.

أضاف الجندي، في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «» الفضائية: «تعلمنا من هؤلاء الأئمة أن آرائهم ليست مقدسة، بل كل منهم له مغزى أخذه من الرسول وكتاب الله».

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وأوضح أن اختلاف الأئمة يبين للناس السماحة واليسر في الإسلام، لافتا إلى أن كل إنسان له ظرف مختلف عن الآخر، وبالتالي كل إنسان يأخذ ما يناسب ظروفة بلا تعسير.

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التحرير

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