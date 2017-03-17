أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

Google+ Print
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، تصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للأتربة على أقصى الغرب.

أمَّا عن حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلي الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى الكبرى

القاهرة 14 23  

الإسكندرية 14 19  

مطروح 12 20  

بورسعيد 14 19  

دمياط 13 19

بلطيم 14 20

الإسماعيلية 10 23

السويس 11 24

العريش 10 20

نخل 04 22

طابا 06 23

الطور 16 24  

مرسى علم 17 26

الغردقة 17 24

شاهد أيضا

شرم الشيخ 17 24

رفح 09 20  

كاترين 04 20

سيوة 11 25

المنيا 10 25  

الفيوم 11 26

رأس سدر 13 23

أبوسمبل 15 29

وسط الدلتا 13 23

أسيوط 11 25

سوهاج 12 27

الأقصر 15 29

أسوان 14 27

شلاتين  16 25

حلايب 17 23

الوادي الجديد 13 28

قنا 15 29

نويبع 15 23

السلوم 08 20

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016