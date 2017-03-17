تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، تصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للأتربة على أقصى الغرب.

أمَّا عن حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلي الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى الكبرى

القاهرة 14 23

الإسكندرية 14 19

مطروح 12 20

بورسعيد 14 19

دمياط 13 19

بلطيم 14 20

الإسماعيلية 10 23

السويس 11 24

العريش 10 20

نخل 04 22

طابا 06 23

الطور 16 24

مرسى علم 17 26

الغردقة 17 24

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كاترين 04 20

سيوة 11 25

المنيا 10 25

الفيوم 11 26

رأس سدر 13 23

أبوسمبل 15 29

وسط الدلتا 13 23

أسيوط 11 25

سوهاج 12 27

الأقصر 15 29

أسوان 14 27

شلاتين 16 25

حلايب 17 23

الوادي الجديد 13 28

قنا 15 29

نويبع 15 23

السلوم 08 20