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كمال: «نيويورك تايمز» مفاصلها سايبه.. وخدوا دواء بدل «ما تعملوها على نفسكم»

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كمال: «نيويورك تايمز» مفاصلها سايبه.. وخدوا دواء بدل «ما تعملوها على نفسكم» كمال: «نيويورك تايمز» مفاصلها سايبه.. وخدوا دواء بدل «ما تعملوها على نفسكم»

التحرير

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرعب أصاب صحيفة «النيورك تايمز» بسبب التقارب المصري الأمريكي، الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تولي دونالد مقاليد الحكم.

وقال كمال، في برنامجه «مساء »، والمذاع عبر شاشة «dmc»: «نيويورك تايمز مفاصلها سايبه، ومش هيقدر يكملوا دعمهم للإخوان بعد إعلان أنهم إرهابيين، ونشروا مقال يطالبوا فيه ترامب أن لا يكون شريك للرئيس عبد الفتاح »،

مردفًا: «انتقدوا ما قاله ترامب عن السيسي، والصحيفة قلقانة من ترحيب ترامب بالرئيس المصري». 

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وهاجم كمال، الصحيفة، قائلًا: «اقترح عليهم دواء للأطفال معين عشان يمسكوا نفسهم وهما نايمين وما يعملوهاش على نفسهم».

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