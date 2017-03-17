كمال: «نيويورك تايمز» مفاصلها سايبه.. وخدوا دواء بدل «ما تعملوها على نفسكم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرعب أصاب صحيفة «النيورك تايمز» بسبب التقارب المصري الأمريكي، الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم.

وقال كمال، في برنامجه «مساء dmc»، والمذاع عبر شاشة «dmc»: «نيويورك تايمز مفاصلها سايبه، ومش هيقدر يكملوا دعمهم للإخوان بعد إعلان أنهم إرهابيين، ونشروا مقال يطالبوا فيه ترامب أن لا يكون شريك للرئيس عبد الفتاح السيسي»،

مردفًا: «انتقدوا ما قاله ترامب عن السيسي، والصحيفة قلقانة من ترحيب ترامب بالرئيس المصري».

شاهد أيضا

وهاجم كمال، الصحيفة، قائلًا: «اقترح عليهم دواء للأطفال معين عشان يمسكوا نفسهم وهما نايمين وما يعملوهاش على نفسهم».