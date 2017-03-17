بالفيديو || فريد الديب : "مبارك" أصبح لا يملك أي مليم على الإطلاق

سمر العشري

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ان موكله كان يمتلك في أحد البنوك مبلغ 6 ملايين جنيه، تم أخذهم جميعا دون اتباع أى اجراءات وأصبح لا يملك أي مليم علي الإطلاق.

وأوضح الديب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، « الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، إنه جار العمل لتجهيز الدور الأرضي بإحدى الفيلات لاستقبال «مبارك»، عقب خروجه من المستشفى.

وأكد الديب أنه فوجئ بأن هناك حجزا إداريا على أموال علاء مبارك الخاصة بشركة المقاصة تصل لـ 61 مليون جنيه بسبب غرامات عليه، لافتا أنه أقام دعوى مدنية منذ أكثر من شهر تحت مسمى منازعة تمييز في محكمة شمال القاهرة، وكانت الجلسة الأولى في نفس يوم إعادة محاكمة مبارك، وتم تأجيل المحاكمة لـ21 مارس.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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