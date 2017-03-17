الرئيس المجري يوقع قانونًا يسمح باحتجاز جميع طالبي اللجوء

بودابست - (أ ش أ):

وقع الرئيس المجري يانوش آدر، قانونا يسمح باحتجاز جميع طالبي اللجوء بما فى ذلك الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما في مخيمات اللجوء المقامة على حدود البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، الجمعة، أن تصديق الرئيس المجري على مشروع هذا القانون المثير للجدل جاء على الرغم من مناشدات العديد من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان والتى طالبت برفضه.

من جهتها، اعتبرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "اليونيسيف" القانون المجري مخيبا لآمال كل الأطفال، مضيفة أن الاعتقال لن يحقق المصلحة الأفضل للطفل.

يذكر القانون الجديد يأتي كجزء من سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة المجرية لإغلاق حدودها بهدف إبعاد المهاجرين عن البلاد.