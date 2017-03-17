غارات إسرائيلية على عدة مواقع في سوريا

فاروق الفيشاوي: "لا يوجد خلاف بيني وبين مرتضى"

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أول رد فعل من الشناوي بعد هجوم مرتضى وإحالته للتحقيق