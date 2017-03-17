بالصور || ياسمين الخطيب ترد بقوة على منتقديها بعد إعلان زواجها من المخرج خالد يوسف

سمر العشري

نشرت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب تعليقا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تكشف فيه عن اندهاشها لما تتعرض له من جانب البعض بسبب أزمتها الاخيرة والتى تخص شائعة زواجها من المخرج خالد يوسف.

قالت ياسمين "منذ أيام وأنا أتلقى يوميًا عشرات الرسائل اللاعنة والشامتة، بالإضافة لمئات البوستات التي يسبني أصحابها قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم.. والحقيقة أنا مندهشة جدًا من أمر هؤلاء الذين تكهنوا بتفاصيل قصة زواجي، وصدقوا ما تمنته قلوبهم المليئة بالعلل، حد التعليق بالسب والشماتة، على أمر ليسوا متيقنين منه".

وتابعت الخطيب قائلة : "هل أبدو لحضراتكم كامرأة تقبل بأنصاف الحلول؟ لا أعتقد ولكنكم تغفلون أن لكل قصة وجه آخر تتضح بتجليه الأمور، وإلى أن يحدث ذلك أو لا يحدث لست مدينة لأحد بأي تفسير".

واختتمت حديثها قائلة :"ختامًا أُطمئِن المحبين والناصحين والمصدومين أيضًا، أني لن أقبل بالبقاء في وضع لا تطمئن له كرامتي أو أتردد في هجر رجل لم يصونها".

كانت ياسمين الخطيب أثارت مؤخرًا حالة من الجدل، بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها، الذي طالما رفضت الكشف عن هويته، ولكنها صرحت من قبل بأنه سياسي وفنان شهير.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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