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قرار كريم بنزيمة يحسم مصير أوباميانج.. وسان جيرمان يراقب بشغف

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قرار كريم بنزيمة يحسم مصير أوباميانج.. وسان جيرمان يراقب بشغف قرار كريم بنزيمة يحسم مصير أوباميانج.. وسان جيرمان يراقب بشغف

التحرير

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يراقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، من أجل إبرام صفقة من العيار الثقيل، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار موقع "10 سبورت"، الخميس، إلى أن إدارة النادي الباريسي تسعى بكل قوة للتقدم بعرض مغري لضم الجابوني أوباميانج، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، وهداف الدوري الألماني هذا الموسم.

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وأضاف أن المهاجم الجابوني أوباميانج، يميل أكثر للانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن مسؤولي الملكي لن يتحركوا لإنهاء هذه الصفقة، في حالة تمسك كريم بنزيمة بالاستمرار مع الفريق، بناء على قناعة كبيرة من المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.

وأكد الموقع، أنه في حالة استمرار كريم بنزيمة مع ريال مدريد، فإن باريس سان جيرمان سيكون أمامه فرصة ثمينة للغاية للفوز بصفقة أوباميانج، الذي لوح أكثر من مرة برغبته في الرحيل عن النادي الألماني بنهاية الموسم الجاري.

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التحرير

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