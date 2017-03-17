عمل راقصًا وخان زوجته.. 11 معلومة في رحلة سيف عبد الرحمن

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رغم أن اكتشافه فنيًا كان على يد المخرج العالمي يوسف شاهين، إلا أن نجاحه في السينما لم يكن لافتًا بالقدر الذي يضمن له الاستمرار نجمًا في "الفن السابع"، وربما يتعلق ذلك بتنوع اهتماماته، وابتعاده لفترة عن التمثيل، بجانب ذلك الحادث المر الذي تعرض له مؤخرًا.

«التحرير لايف» يرصد لكم 11 معلومة عن الفنان سيف عبد الرحمن:

1- ولد في يوم 17 مارس عام 1942، أي أنه يبلغ من العمر 75 عامًا.

2- درس التاريخ في كلية الآداب.

3- انضم للفرقة القومية للفنون الشعبية في عام 1960.

4- بدأ التمثيل منذ أواخر الستينيات بعد أن اكتشفه المخرج العالمي يوسف شاهين، وقدمه من خلال فيلم "فجر يوم جديد"، عام 1965.

5- شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها: "الاختيار، وإسكندرية ليه، والعصفور، وحدوتة مصرية، والمصير، وسرقات صيفية، ومرسيدس، وكونشرتو في درب سعادة، هو في ايه، وأنا مش معاهم".

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6- ظهر بعدد من المسلسلات مثل: نابليون والمحروسة، وفي ايد أمينة، والبلطجي، وغيرها.

7- تزوج في السبعينيات من الفنانة رجاء حسين، الذي أعجب بها بعد حضوره مسرحية "الناس اللي فوق"، فنشأت بينهما قصة حب سرعان ما تحولت لزواج استمر ما يزيد عن 50 عامًا، وأنجب منها "كريم وإيمان".

8- اعترفت زوجته رجاء حسين، في لقاء سابق أن زوجها خانها عدة مرات، لكنها صبرت عليه وتحملت في سبيل استمرار الأسرة، ولكنها لم تواجهه بهذا الأمر من قبل.

9- تلقى في 2014 أقسى الصدمات في حياته بعد وفاة نجله العقيد أركان حرب "كريم" عن عمر 42 عامًا؛ وعن ظروف الوفاة قالت زوجته خلال لقاءها في برنامج "معكم": "خلص شغله ونزل ركب عربيته علشان يجيلي، لكنه تعب في الطريق وشافه اتنين ركبوا معاه العربية ونقلوه للمستشفى، وبمجرد دخوله كان مات بهبوط في الدورة الدموية".

10- خرج من فرقة الفنون الشعبية في عام 2003 لبلوغه سن التقاعد.

11- ترك التمثيل وظل فترة مسؤولًا بشركة مصر للأفلام العالمية، التابعة للمخرج يوسف شاهين.