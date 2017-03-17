جنوب سيناء: ملتقى الشباب العالمي يهدف لتشيير صور الأماكن السياحية

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اختتمت أمس الخميس فعاليات ملتقى الشباب العالمي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

وانطلق الملتقى السبت الماضي بمشاركة 35 شابا وفتاة من دول ألمانيا وباكستان واليمن ومصر.

وتضمن البرنامج جولة بالمدينة الشبابية للتعرف على المنشآت الرياضية الموجودة بالمدينة ودورة في الغوص وتعريف بسياحه الواحات والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأهم المناطق السياحية بمصر ورحلات بحريه وغطس اختياري ورحلات سفاري وبرنامج نظري عن الشعب المرجانية والغوص.

وشهد حفل الختام اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأنيتا كولهمن منسق عام مشروع الدار الألماني للشرق الأوسط وهي الجهة المانحة لبعثات الطلاب المصريين، ومارتين تانت عميد كلية علم الرياضة بجامعة مجد بروج بألمانيا، والدكتور فاروق محمد عميد كلية علوم الرياضة بباكستان، والدكتور بهاء سيد محمود عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط فرع الوادي الجديد ومنسق عام المؤتمر، ومجموعة من الأساتذة من كليات التربية الرياضية.

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ويهدف الملتقى لتنشيط السياحة الرياضية بأساليب غير تقليديه عن طريق استقطاب طلاب الجامعات الأوروبية لزيارة مصر وإعداد برنامج به مجموعة من ورش العمل والندوات للتعرف على الآثار والأماكن السياحية بها على مدار 5 أيام، وإجراء بعض الأنشطة الرياضية في الدول المشاركة لتبادل الثقافات.

وكذلك إقامة مسابقات بين المشاركين لـ«تشيير» ومشاركة أكبر عدد من الصور عن الأماكن التي تمت زيارتها بشرم الشيخ وإعداد برنامج سياحي بشرم الشيخ للوفود المشاركة.

ومن أهم توصيات الملتقى أن توضع وزارة الشباب والرياضة على أجندة الدولة دعوة أكثر من 20 دولة على مستوى العالم في العام المقبل وكذلك زيادة فترة الملتقى حتى يتعرف الوفود على جمال مصر.

وأشاد معظم المشاركين بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر في هذه الآونة والمناظر الخلابة والأماكن السياحية الرائعة والجو المشمس طوال العام ووجهوا دعوة لشباب دولهم لزيارة مصر والتمتع بها.

كما تم تسليم شهادات التقدير للمتميزين وتم تبادل للدروع في نهاية اللقاء والتقاط الصور التذكارية.