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الجيش الأمريكي ينفي استهداف مسجد في حلب

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الجيش الأمريكي ينفي استهداف مسجد في حلب الجيش الأمريكي ينفي استهداف مسجد في حلب

مصراوي Masrawy

الكولونيل جون توماس

(أ ف ب):

أقرّ الجيش الأمريكي، الخميس، بشنّ ضربة في شمال سوريا ضد تنظيم القاعدة، لكنه نفى أن يكون استهدف بشكل متعمّد مسجداً في محافظة حلب حيث قُتل 42 شخصا على الأقل استناداً إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الكولونيل جون توماس - الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية: "لم نستهدف مسجداً، غير أنّ المبنى الذي استهدفناه حيث كان هناك تجمع (لتنظيم القاعدة) يقع على نحو 15 مترا من مسجد لا يزال قائماً".

وأوضح أنه سيتم إجراء "تحقيق في الادعاءات بأنّ تلك الضربة قد تكون أدت إلى (سقوط) ضحايا مدنيين".

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مصراوي Masrawy

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