ترامب يعيد تقييم المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الميزانية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، للعالم المالي 2018 لن تخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل، في حين لا يزال مستوى المساعدات للدول الأخرى ومنها مصر والأردن قيد التقييم.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر "مساعداتنا لإسرائيل مضمونة وتعكس بوضوح التزامنا القوي بدعم أحد أقوى شركائنا وحلفائنا".

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وأضاف تونر: "فيما يتعلق بمستويات المساعدات الأخرى، مستويات المساعدات العسكرية الخارجية، فهي لا تزال قيد التقييم وسيتم اتخاذ قرارات لاحقا"، مشيرا إلى أن الالتزامات بموجب المعاهدات ستمثل عاملا في ذلك.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات للأردن ومصر في إطار اتفاقيتي السلام بين البلدين وإسرائيل.