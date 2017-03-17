أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ترامب يعيد تقييم المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر

Google+ Print
ترامب يعيد تقييم المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر ترامب يعيد تقييم المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الميزانية التي اقترحها الرئيس دونالد ، للعالم المالي 2018 لن تخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل، في حين لا يزال مستوى المساعدات للدول الأخرى ومنها والأردن قيد التقييم.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر "مساعداتنا لإسرائيل مضمونة وتعكس بوضوح التزامنا القوي بدعم أحد أقوى شركائنا وحلفائنا".

شاهد أيضا

وأضاف تونر: "فيما يتعلق بمستويات المساعدات الأخرى، مستويات المساعدات العسكرية الخارجية، فهي لا تزال قيد التقييم وسيتم اتخاذ قرارات لاحقا"، مشيرا إلى أن الالتزامات بموجب المعاهدات ستمثل عاملا في ذلك.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات للأردن ومصر في إطار اتفاقيتي السلام بين البلدين وإسرائيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر