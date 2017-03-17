سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17/3/2017 وارتفاع جديد في سعر الأسمنت

يث ارتفع سعر طن الأسمنت فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو، حيث تخطى سعر طن الأسمنت فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 778 جنيه .
حيث ارتفع سعر طن الحديد فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو، حيث تخطى سعر طن الحديد فى مصر بين ليلة وضحاها حوالي 600 جنيه .
وتوالت ارتفاعات شركات الحديد والصلب فى مصر بشكل صادم ومتتالي، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب عن رغبتها فى زيادة أسعار الحديد بعد ارتفاع سعر تداول الدولار الأمريكي فى مصر، لتقوم فى اليوم التالي بالإعلان رسميا عن اسعارالحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل بها فى شهر مارس الجاري .
سعر الحديد اليوم الجمعة :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد بشاي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد العتال
|9650 جنية
|9650 جنية
|حديد عطيه
|9650 جنية
|9650 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9600 جنيه
|9600 جنيه
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|778 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|748 جنية
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|غير متاح
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|733 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|750 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|743 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|723 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|733 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|723 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|728 جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|728 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|730 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|753 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|760 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|720 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|760 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|720 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|730 جنية
|السويدي
|السويدي
|768 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|728 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|723 جنية
المصدر:مصر365
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