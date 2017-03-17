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فيديو.. «الكهرباء»: لا نية لتخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل

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فيديو.. «الكهرباء»: لا نية لتخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل فيديو.. «الكهرباء»: لا نية لتخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل

التحرير

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج «خط أحمر» على «العاصمة»، أن الشبكة أصبحت لديها فائض يصل إلى 5400 ميجاوات، وذلك بعد تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة في صيف 2015 والتي أضافت 3636 ميجاوات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات سيمنس التي أضافت 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى القدرات التي تم إضافتها للشبكة ونتج عنها هذا الفائض.

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التحرير

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