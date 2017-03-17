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سعر الذهب اليوم الجمعة 17-3-2017 في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 17-3-2017 في مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 17-3-2017 في مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 617 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 529 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 411 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 705 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.936 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة  :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 705
عيار 22 646
عيار 21 617
عيار 18 529
عيار 14 411
عيار 12 353
الاونصة 21,930
الجنيه الذهب 4,936
الكيلو 705,143

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