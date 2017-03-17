سعر الذهب اليوم الجمعة 17-3-2017 في مصر

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 617 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 529 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 411 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 705 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.936 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الجمعة :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|705
|عيار 22
|646
|عيار 21
|617
|عيار 18
|529
|عيار 14
|411
|عيار 12
|353
|الاونصة
|21,930
|الجنيه الذهب
|4,936
|الكيلو
|705,143