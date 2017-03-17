سعر الذهب اليوم الجمعة 17-3-2017 في مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 617 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 529 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 411 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 705 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.936 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 705 عيار 22 646 عيار 21 617 عيار 18 529 عيار 14 411 عيار 12 353 الاونصة 21,930 الجنيه الذهب 4,936 الكيلو 705,143

شبكةعيونالإخبارية

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