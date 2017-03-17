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معتمد جمال يحمل الأهلي فشل منتخب الشباب.. ويؤكد: أتمنى تدريب الزمالك لـ«رد الجميل»

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معتمد جمال يحمل الأهلي فشل منتخب الشباب.. ويؤكد: أتمنى تدريب الزمالك لـ«رد الجميل» معتمد جمال يحمل الأهلي فشل منتخب الشباب.. ويؤكد: أتمنى تدريب الزمالك لـ«رد الجميل»

التحرير

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أعرب معتمد جمال المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، عن شعوره بالحزن لتوجيه الانتقادات له وجهازه رغم انهم بذلوا قصارى جهدهم مع الفريق خلال بطولة الأمم الإفريقية، ولكن بسبب "عدم الحصول على الدعم وتفضيل مصالح الأندية على مصلحة لم نتمكن من الاستمرار"، على حد قوله.

وقال جمال، في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن توجيه اللوم لمجموعة من اللاعبين صغار السن، ولكن المشكلة هي عدم التعاون، ضاربا المثل برفض النادي الأهلي أكثر من مرة إرسال لاعبيه، مستكملًا "على العكس أتوجه بالشكر إلى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الذي تعاون معنا ووافق على إرسال أي لاعب، متابعًا سرد أسباب الفشل: "طلبنا التعاقد لنلعب مباريات ودية ولم نجد الاستجابة إلى جانب الهجوم من بعض الإعلاميين في إطار تصفية حسابات مع أعضاء اتحاد الكرة".

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أضاف مدرب منتخب الشباب: "كنت أتمنى الدعم والمساندة من الجميع وتوجيه النقد البناء لأننا نلعب باسم ، ولكن للأسف كنت أتدرب مع 9 لاعبين وفى ظروف سيئة"، موجها الشكر لأعضاء اتحاد الكرة، ومعربًا عن تمنياته بالحصول على فرصة لتدريب نادى الزمالك حتى يتثنى له رد الجميل. 

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التحرير

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