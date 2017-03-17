بالصور.. وفد من مديرية أمن القليوبية يزور الطفلة "تقي" ضحية التعذيب

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

قام العميد عصام الغزالى، رئيس قسم الاعلام والعلاقات بمديرية أمن القليوبية، وروؤساء قسم حقوق الانسان بالمديرية، ومأمور قسم أول شبرا الخيمة، بزيارة الطفلة "تقى ا ج" والتي تم تعذبيها على يد زوجة أبيها ووالدها، لمتابعة حالتها الصحية والإطمئنان عليها.

كانت مباحث القليوبية، تمكنت من القبض على زوجة أب لإتهامها بضرب وتعذيب وحرق نجلة زوجها 4 سنوات ودخلت على أثرها مستشفى النيل للتأمين الصحى للعلاج بسبب شدة جروح التعذيب وآثار الحروق والتى لم ترحمها صرخاتها البريئة.

تلقى اللواء علاء سليم - مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد محمد الألفى - رئيس مباحث القليوبية، يفيد تناول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة تعدى بالضرب وإحداث إصابات بطفلة تدعى "تقى إ ج" - 4 سنوات، ومقيمة باسوس بالقناطر الخيرية، واتهام زوجة ابيها بالتعدي عليها بالضرب ما أدى لحدوث إصابتها.

ودلت تحريات المباحث أنه بتاريخ 11 مارس الجارى تبلغ لمركز القناطر الخيرية إشارة من مستشفى النيل للتأمين الصحي بوصول الطفلة المذكورة، مصابة بكسر بمنتصف عظمة الكعبره اليمنى وأسفل عظمة العضد الأيسر وكسر قديم ملتئم بمنتصف عظمة العضد الأيسر وكسر بنهاية عظمة الكعبره اليسرى وتورم شديد بالذراعين والساعدين وجفاف شديد وسوء تغذية وجرح قطعى تهتكى بفروة الرأس وكسر بالأسنان الأماميه العلويه وتجمع دموى بالأنف وتم حجزها للعلاج.

اقرأ أيضًا:

الطفلة ''تقى'' ضحية جديدة لزوجة الأب.. والتحريات: اعتادت تعذيبها وحرقها