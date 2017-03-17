ضبط أسلحة ومخدارات في قنا

صورة اليوم: طفلة تنظر من شباك منزلها بمنطقة منشية ناصر

هل يجوز الصلاة في مسجد مبني أسفل العمارة؟

مصراوي في مغامرة مع سماسرة الوظائف الحكومية

هو و هى

لماذا لم تتغير سرعة طيران الطائرات منذ عام 1960م؟