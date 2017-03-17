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فيديو.. وزير القوى العاملة: «الكفيل» أزمة المصريين في الخارج

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فيديو.. وزير القوى العاملة: «الكفيل» أزمة المصريين في الخارج فيديو.. وزير القوى العاملة: «الكفيل» أزمة المصريين في الخارج

التحرير

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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم وضع خطة لتطوير مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات في الخارج، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة وهذه المكاتب في جميع الموضوعات المتعلقة بالشأن العمالي.

أضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج «خط أحمر»، على «العاصمة»، أن أزمة العمالة المصرية في الخارج تتمثل في عدد من المشكلات، علي سبيل المثال مشكلة الكفيل في الدول العربية، وأيضا مشكلة احتجاز جوازات السفر بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، فضلا عن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتنفيذ بنود عقد العمل المتفق عليه.

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