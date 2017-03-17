نعمان: المنظومة الصحية «سيئة للغاية».. ومستشفياتنا «سمعتها سبقاها»

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طالب الدكتور حاتم نعمان، مساء الخميس، بضرورة الاهتمام بقسم الطوارئ في كافة المستشفيات وتطويره وتحديثه إلى الأفضل دائمًا، باعتباره القسم الأهم في كافة المستشفيات لاستقباله الحالات العاجلة، سواء كانت حادثة أو حريق أو سقوط من ارتفاع أو الضرب بآلة حادة، وغيرها من الإصابات التي تستدعي تدخل جراحي عاجل.

أضاف نعمان، خلال تقديمه برنامج «بنحبك يا مصر»، عبر فضائية «إل تي سي»، أن «الأوضاع في المستشفيات المصرية سيئة للغاية، وهناك إهمال طبي في العديد من المستشفيات، مستشفياتنا سمعتها سبقاها، واللي في قسم الطوارئ بيكونوا لسه بيدرسوا امتياز أو بيتدربوا».

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وناشد بضرورة وجود استشاري داخل كل غرفة طواريء بكل مستشفى وعدم تركها لصغار الأطباء، قائلًا: «بيحطوا المتدربين والاستشارين قاعدين في العيادات بتاعتهم، كده مينفعش».